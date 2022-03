Deposita pannolini usati fuori dai cassonetti: rintracciato e multato

Lascia i sacchetti dei rifiuti contententi pannolini usati e viene multato. E' accaduto a Trieste, in via Torrebianca, dove le Guardie Ambientali della Polizia Locale, a seguito della lamentele di alcuni cittadini, nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo. La gestione differenziata dei rifiuti urbani, inatti, è indispensabile per ottenere la progressiva riduzione del carico dei rifiuti stessi che in quantità ormai eccessive sono destinati alle discariche, ma anche e soprattutto perché consente risparmi energetici, riciclaggio delle materie prime e, quindi, minore inquinamento ambientale: sono quindi necessari controlli mirati contro chi ignora queste pratiche per il conferimento e la separazione dei rifiuti.



I residenti avevano segnalato episodi di imbrattamento del marciapiede, dovuti all'abbandono da parte di ignoti di sacchi di rifiuti contenenti pannolini usati. Isacchi, essendo depositati fuori dai cassonetti, nelle prime ore della mattina venivano saccheggiati dai gabbiani alla ricerca di cibo che, lacerando il sacco con il becco, ne spargevano il contenuto sul marciapiede, con ovvie e ben intuibili conseguenze.



L'attenta attività d'indagine ha permesso alla Polizia Locale di identificare un uomo responsabile di tre distinti episodi di illecito abbandono dei rifiuti. Ogni abbandono è stato sanzionato con un importo di 600 euro, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e le pulizia del territorio.