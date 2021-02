Deposita rifiuti ingombranti a Trieste: rintracciato e multato

Ancora rifiuti non conferiti regolarmente e nei contenitori adeguati, a Trieste. Controlli mirati delle Guardie Ambientali, contro chi ignora le pratiche per il conferimento e la separazione dei rifiuti, giorni fa hanno portato all'individuazione di un uomo presso il Cpo di via Brigata Casale, nel capoluogo regionale, che ritirava un pacco piuttosto voluminoso, contenente una bicicletta. Dopo aver aperto il pacco e tolto il contenuto, l'uomo ha abbandonato lo scatolone in un cassonetto.



Pur sapendo che la speranza di trovarlo fosse ridottissima le Guardie Ambientali, grazie ai dati presenti sulla scatolone, sono riusciti a risalire al proprietario. L'uomo, abitante in un altro comune, è stato rintracciato e sanzionato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Gestione Rifiuti per un totale di 200 euro.



Verificato che il malcostume di abbandonare rifiuti sembra essere purtroppo particolarmente diffuso la Polizia Locale di Trieste continuerà ad adoperarsi per contrastare il fenomeno con adeguate risorse umane e mezzi tecnologici.