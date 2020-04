Deposito di bancali in fiamme a Porcia

Nel pomeriggio, poco prima delle 17, la prima partenza e l'autobotte dei Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Molinata a Porcia per un incendio che stava coinvolgendo un deposito di bancali di legno all'aperto.

Numerose le richieste pervenute alla Sala Operativa del Comando di Pordenone tramite il 112, motivate dalla densa colonna di fumo visibile da lontano. In poco tempo i pompieri hanno circoscritto il rogo, evitando il propagarsi delle fiamme alle proprietà vicine e successivamente hanno provveduto al minuto spegnimento. Le operazioni si sono concluse in un paio d'ore.