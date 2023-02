Deposito di fieno in fiamme a Coseano

Deposito di rotoballe di fieno in fiamme, nella notte, in un'azienda agricola a Nogaredo di Corno, nel Comune di Coseano.

L'allarme è scattato alle 22.30. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Udine con una squadra della sede centrale e la squadra del distaccamento di San Daniele, supportate da un'autobotte e due miniescavatori del Gruppo Operativo Speciale del comando.

I pompieri hanno immediatamente iniziato a spegnere le fiamme; poi, utilizzando anche i due mini-escavatori per spostare il materiale bruciato, hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza dell'area incendiata.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che, fortunatamente, non ha coinvolto persone o animali.