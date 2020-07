Nel primo pomeriggio, due partenze dei Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenute per domare un incendio svuppatosi in un deposito adiacente a un'azienda artigianale in via Meschio, a Fratta di Caneva.

Nonostante le modeste dimensioni del rogo, il rapido intervento dei pompieri si è dimostrato fondamentale per impedire la propagazione delle fiamme ai locali interni della fabbrica.