Deposito in fiamme a Martignacco, un ferito

Un violento incendio si è sviluppato questa notte, poco dopo le 2, in via Borgo Pedrussi, a Martignacco. A prendere fuoco un fabbricato a uso agricolo che conteneva diversi strumenti da lavoro tra cui due trattori. Sono andate a fuoco anche due auto che erano posteggiate lì vicino.

Una persona è rimasta coinvolta nell'incendio, ferita, portata in ospedale.

Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti subito Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli, per un totale di cinque mezzi. Ingenti i danni. Sarà necessario lavorare per tutta la mattinata di oggi per smassare il materiale combusto. Sul posto anche i Carabinieri di Udine per tutti gli accertamenti.