Deruba i colleghi mentre lavorano, arrestata

I Carabinieri della Stazione di San Vito al Tagliamento hanno arrestato per furto una 40enne di Codroipo. I militari avevano ricevuto diverse denunce di furti commessi all’interno dell’azienda “Pizza Gruop Srl" che ha sede a San Vito; erano spariti, in particolare, alcuni portafogli lasciati negli spogliatoi durante le attività lavorative dei dipendenti. Questo ha fatto da subito propendere le indagini su persone che avessero accesso ai locali e, quindi, a qualche dipendente stesso della ditta.

La responabile è stata individuata: era una donna che, nel mese di novembre, aveva commesso sei furti a danno dei suoi stessi colleghi di lavoro per una somma complessiva di mille euro. Le attività investigative hanno dato i loro frutti nella giornata di ieri quando la donna è stata colta in flagranza mentre stava rubando 135 euro dal portamonete di un altro dipendente che in quel momento stava lavorando.

Nell'interrogatorio, condotto dal sostituto procuratore Del Missier, la 40enne ha confessato i reati commessi alla presenza del suo avvocato. A quel punto è stata accompagnata agli arresti domiciliari nel comune di Codroipo dove risiede e poi rimessa in libertà dall’Autorità giudiziaria di Pordenone.