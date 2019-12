Deruba un'anziano e poi dà vita a una rocambolesca fuga

Personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Udine e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha arrestato una 34enne rumena, latitante, che deve scontare una pena di quattro anni e sei mesi emessa dal Tribunale di Udine per furto in abitazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

A marzo 2015 la donna, assieme a un complice, aveva approfittato dell’invalidità di un 73enne per impossessarsi con destrezza di una catenina e di un orologio d’oro. Poi i due, a bordo di un'auto, erano stati fermati per un controllo ma, mentre il personale procedeva all’identificazione, erano riusciti a risalire a bordo e a darsi alla fuga, percorrendo un tratto in contromano dell’autostrada verso il confine di Stato con l’Austria.

Il 24 ottobre scorso la ricercata è stata rintracciata a Valces, in Romania, dove è stata arrestata grazie a un mandato di arresto europeo. La donna è stata quindi estradata in Italia e portata in carcere a Rebibbia.