Derubano l'anziano vicino al bar, ma le telecamere li incastrano

Rubano mille euro al vicino di casa, anziano, mentre sono al bar, ma la telecamera riprende tutto: condannati a otto mesi di reclusione. E’ la pena comminata dal giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine a un uomo di 42 anni e a una donna di 50 di Forni di Sopra perché riconosciuti colpevoli di furto. Alla donna la pena è stata sospesa.

L’episodio, avvenuto a Tolmezzo, risale al febbraio 2021. Il vecchietto si era seduto al tavolo con i due vicini di casa e aveva detto loro di aver ritirato poco prima il denaro dall’ufficio postale. La donna, allora, lo ha distratto mentre il compagno gli ha sfilato dallo zainetto la busta gialla nella quale c’era il contante.

I due, però, non si erano accorti che nel locale c’era una telecamera che ha immortalato tutta la scena. Il loro difensore, l’avvocato Stefano Arpino, aveva chiesto l’assoluzione per lei e il minimo della pena per l’uomo.