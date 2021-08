Derubava anziani fin da giovanissimo, arrestato ad Aurisina

Con la sua banda, composta tutta da minorenni, quando era un ragazino, anni fa, aveva seminato il terrore nei giardini pubblici di Trieste e nei negozi del quartiere che era solito frequentare. Ogni occasione era buona per racimolare qualche soldo, spesso facendo l'elemosina, ma soprattutto rubando. Una carriera criminale cominciata in tenera età, che una volta divenuto adulto, nonostante il riformatorio e le denunce, non ha mai lasciato.



All'epoca, dopo che un’anziana, impietositasi, aveva lasciato loro qualche monetina, il gruppetto di cui faceva parte il giovane si era addirittura avventato al collo per strapparle una collanina d’oro. In un’altra occasione, con la scusa di chiedere qualcosa da mangiare in un ristorante, aveva rubato le banconote lasciate come mancia sui tavoli.



Lo stesso giovane, dopo essersi introdotto furtivamente in un condominio e aver svaligiato diversi appartamenti, all’uscita aveva anche salutato rispettosamente i condomini, tenendo loro la porta aperta cedendo il passo. Nonostante la giovanissima età, vantava già una discreta carriera criminale.



Dopo anni di riformatorio, il ragazzino era sparito dalla circolazione, ma una volta diventato adulto è stato rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina. I suoi lineamenti sono cambiati, ma lo spirito è rimasto immutato. E così i militari lo hanno condotto in caserma, dove è riaffiorato tutto il suo passato criminale. Il 29enne, cittadino romeno, era infatti ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare un anno ed un mese di reclusione come cumulo delle pene per tutti i furti compiuti a Grosseto e provincia.



Dopo le formalità di rito, i militari lo hanno condotto al carcere del Coroneo, dove sconterà la sua pena.