Destinatario di un decreto di espulsione sorpreso a Valvasone Arzene

Era stato espulso dal territorio italiano su provvedimento del Questore della Provincia di Pordenone lo scorso 17 gennaio 2020 a causa dei suoi precedenti e della sua condotta, ma aveva fatto perdere le sue tracce. L’uomo, un cittadino albanese di 35 anni, con numerosissimi precedenti e condanne penali, era stato destinatario dapprima di un Ordine di allontanamento dal territorio Nazionale emesso dal Questore della Provincia di Pordenone, al quale è risultato inadempiente, e successivamente del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale da parte del Prefetto, con accompagnamento coatto alla frontiera di Venezia Marco Polo, con imbarco cautelare per Tirana (Albania).



I Carabinieri di Casarsa della Delizia, lo scorso 22 agosto, sono riusciti ad arrestarlo in flagranza di reato, dopo aver raccolto elementi tali da far pensare che il 35enne fosse rientrato in Italia clandestinamente. I militari, infatti, sono riusciti a individuarlo a Valvasone/Arzene, dove l'uomo è stato fermato e arrestato.

Il 35enne è stato posto agli arresti domiciliati a casa dei genitori, nel Comune di Valvasone, a diposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di ingresso illegale reiterato nel Territorio dello Stato Italiano e rischia una condanna da 1 a 4 anni.

Nella tarda mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Pordenone Granata, ha convalidato l’arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari.