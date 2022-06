Detenzione illegale di fauna e maltrattamenti, condannato un cacciatore

Accusato di detenzione illegale di fauna particolarmente protetta e di avifauna non cacciabile, nonché di maltrattamento di animali e alterazione di sigilli dello Stato, un cacciatore di Campoformido ha ieri ammesso tutte le sue responsabilità davanti al Gup del Tribunale di Udine, patteggiando una pena complessiva pari a due mesi di reclusione e 200 euro di multa.

L’uomo, oltre alla detenzione illegale di uccelli particolarmente protetti e non cacciabili, si è macchiato anche del maltrattamento di altri volatili utilizzati come richiami, catturati illegalmente in natura. Per farli apparire provenienti da un allevamento autorizzato, aveva forzatamente impiantato nelle zampe, fratturandole, degli anelli identificativi alterati.

Questa pratica, utilizzata frequentemente in ambito venatorio, è stata smascherata dai Carabinieri del Cites di Trieste, che hanno certificato l’alterazione degli anelli, motivo per cui il cacciatore è stato condannato anche per contraffazione di sigilli dello Stato.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito del procedimento – commenta Massimo Vitturi, responsabile Lav Animali Selvatici – che ancora una volta dimostra che cacciatore e bracconiere sono molto spesso la stessa persona. Ringraziamo, perciò, l’avvocato Bosio del foro di Udine per questo ulteriore passo in avanti verso l’abolizione definitiva della caccia”.