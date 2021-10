Devasta l'auto della ex, arrestato

Personale delle Volanti della Questura di Udine ha arrestato lunedì sera un cittadino rumeno che si era accanito sull’auto dell'ex fidanzata. A chiamare le forze dell'ordine era stata la ragazza, cittadina rumena residente a Udine. Al 112 ha riferito che il suo ex le stava spaccando la macchina.

Una Volante è arrivata immediatamente sul posto; gli agenti hanno constatato che la vettura era stata gravemente danneggiata. Tutti e quattro gli pneumatici a terra, uno specchietto retrovisore divelto e la fiancata destra completamente graffiata e danneggiata. Subito dopo i poliziotti hanno rintracciato l'uomo, che ha ammesso senza alcun rimorso di essersi sfogato sull’auto della ex dicendo che l’avrebbe anche rifatto in futuro, adirato per la fine della relazione. Ha poi consegnato ai poliziotti un grosso cacciavite con il quale aveva forato le gomme e colpito ripetutamente la carrozzeria.

L’uomo, cittadino rumeno 27enne residente in città, al termine degli accertamenti è stato arrestato per danneggiamento aggravato. Nel pomeriggio di ieri, in sede di convalida dell’arresto, il Gip ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.