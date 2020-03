Deve assistere la madre malata a Lignano, ma lei sta benissimo

Nello scorso weekend i controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Pordenone per il rispetto del Dpcm in città e in provincia sono stati numerosi e capillari. E' emerso che c'è un numero inferiore di persone per strada, ma aumentano le denunce perché i cittadini irresponsabili violano ancora i divieti imposti. Sono state 14 le persone denunciate dai militari: le motivazioni addotte sono le più varie, ma si rivelano anche non giustificabili alla luce dei provvedimenti di emergenza in atto.

Due cittadini italiani erano andati a comprare souvenir di marijuana a Pordenone. Un cittadino nigeriano è stato denunciato due volte, nell’arco di tre giorni, perché faceva accattonaggio davanti a un supermercato del capoluogo, non rispettando le norme sulle distanze; altri due hanno dichiarato ai militari che erano andati in due a comprare le crocchette per il cane, un altro passeggiava per andare a comprare un accendino.

Ancora, un cittadino italiano a Pordenone ha dichiarato di dover andare a trovare la madre non autosufficiente a Lignano, situazione che invece non corrispondeva a verità perché la donna, per sua fortuna, è assolutamente autonoma.

I Carabinieri di Fiume Veneto hanno denunciato prima un giovane senegalese presente senza giustificato motivo per le vie del Comune pur essendo residente in provincia di Rovigo, poi il gestore di un bar di Zoppola, aperto nonostante i divieti.

A Casarsa della Delizia, i Carabinieri hanno deferito sei cittadini di varie nazionalità che si erano dati appuntamento in Stazione. Per due di loro i militari hanno richiesto e notificato il Foglio di via obbligatorio per tre anni. Gli ultimi denunciati del weekend sono stati due giovani extracomunitari che, ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pordenone che li hanno fermati, hanno dichiarato di essere usciti perché stanchi di stare a casa.

Importantissima e indispensabile è la collaborazione che tutti datori di lavoro stanno continuando a dare ai Carabinieri di Pordenone perché giova ricordare che, ai controlli su strada, i militari fanno seguire attività di controllo nelle aziende dove le persone asseriscono di lavorare.

I risultati operativi fanno emergere ancora lo scarso senso di responsabilità di alcuni cittadini che, con i loro sconsiderati comportamenti, dimostrano minore rispetto per chi, in questa emergenza, si sta adoperando, in prima linea, mettendo a repentaglio la propria incolumità, come i sanitari, così rischiando per se e per la grande maggioranza dei cittadini che, invece, sta facendo la propria parte restando a casa e osservando alla lettera le disposizioni governative finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19.