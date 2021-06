Deve finire di scontare la pena, fermato a Fernetti

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico, hanno rintracciato un ricercato straniero in transito a Fernetti.

L'uomo, un 32enne rumeno, viaggiava a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Spagna. I militari hanno proceduto al controllo dei passeggeri accertando che lo straniero era destinatario di un ordine di carcerazione in quanto responsabile del furto di un computer commesso nel 2007 a Milano. Lo straniero, all’epoca dei fatti minorenne, era stato scoperto ma dopo qualche giorno in un centro di accoglienza per minori aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile.

I Carabinieri di Aurisina lo hanno arrestato e portato al Coroneo, dove sconterà tre mesi di reclusione.