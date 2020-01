Ieri pomeriggio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha arrestato un 32enne residente in città, ma di fatto senza fissa dimora, condannato dalla Corte d'Appello di Trieste a due anni, due mesi e due giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e minaccia aggravata, commessi nel Friuli Occidentale tra il 2009 e il 2011.

L'uomo è stato portato in carcere a Pordenone.