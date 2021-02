Deve stare in quarantena, ma continua ad andare in giro

Gli agenti della Polizia locale delle Valli e delle Dolomiti Friulane hanno denunciato a piede libero un uomo di 73 anni residente a Maniago per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid.

Il pensionato, risultato positivo al virus, era stato ricoverato in ospedale ma aveva chiesto e ottenuto, con firma di un documento, le dimissioni.

Rientrato nella sua abitazione, non ha rispettato la quarantena, anzi. Ha cominciato a girare a piedi per le strade. La popolazione ha segnalato più volte la sua presenza in più punti del territorio comunale, spaventata, perché ben conscia delle sue condizioni di salute. È stato proprio grazie ai cittadini, che hanno segnalato in numerose occasioni la sua presenza, che gli agenti della Polizia locale sono riusciti, nei giorni scorsi, a individuarlo e, grazie all'equipe sanitaria, con non poca fatica, a riportarlo all'ospedale, nel reparto Covid di Pordenone.

Non è stato facile riuscire a individuarlo subito perché si spostava con grande frequenza da un punto all'altro. Adesso non potrà più uscire dal nosocomio.

In questi giorni si è spostato da Maniago a Frisanco chiedendo un passaggio a un automobilista che glielo ha concesso, non conoscendo le sue condizioni di salute. Gli agenti della Polizia locale lo hanno trovato proprio a Frisanco mentre passeggiava tranquillamente in strada.