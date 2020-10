Deviazioni in città per il concerto di Brunori Sas

C'è grande attesa, a Trieste, per il concerto all'alba di Brunori Sas, in Porto Vecchio. Per consentire lo svolgimento dell'evento, il Comune informa che mercoledì 7 ottobre sono stati istituite alcune modifiche alla viabilità.

Vediamo nel dettaglio le modifiche: un restringimento di carreggiata - con limitazione della velocità per tutti i veicoli a 30 km./h. - (esclusivamente dalle ore 8.00 di martedì 6 ottobre alle ore 20.00 di giovedì 8 ottobre – eventualmente di venerdì 9 ottobre – in caso di rinvio) all’interno del comprensorio del “Porto Vecchio”, sulla corsia di transito a fianco del piazzale antistante il Magazzino n. 27, con il mantenimento di una corsia di marcia larga almeno 3 metri e contestuale istituzione di un senso unico alternato regolato a vista; il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 7.00 di mercoledì 7 ottobre alle ore 10.00 di giovedì 8 ottobre – eventualmente di venerdì 9 ottobre – in caso di rinvio) per tutti i veicoli all’interno del comprensorio del “Porto Vecchio”, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Miramare e le aree circonstanti i Magazzini n. 26, 27 e 28 e la Centrale Idrodinamica; il divieto di transito pedonale (esclusivamente dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di mercoledì 7 ottobre – eventualmente di giovedì 8 ottobre – in caso di rinvio) per tutti i pedoni all’interno del comprensorio del “Porto Vecchio”, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Miramare e tutto il perimetro dei Magazzini n.27 e 28 e la Centrale Idrodinamica nonché tra quest’ultima e il Magazzino n. 26.