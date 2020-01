Deviazioni per la Giornata regionale della Polizia Locale

Lunedì 20 gennaio, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione organizzata per la 'Giornata regionale della Polizia Locale'. Dalle 8 alle 14, in piazza della Libertà/via Cavour, via Vittorio Veneto, piazzetta Bertrando, piazza Duomo, via Gemona (da via Giovanni da Udine a via Santa Chiara) e via Cicogna (nell’area meglio definita in loco) sarà istituito il “Divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati – Zona rimozione coatta” per ogni categoria di veicoli “eccetto autorizzati”;



Dalle 9 alle 11 in via Manin, piazza della Libertà, via Cavour (tratto compreso tra via Lionello e piazza della Libertà), via Vittorio Veneto, piazzetta Bertrando e piazza Duomo scatterà il “Divieto di transito” per ogni categoria di veicoli “eccetto bus e autorizzati”;



Dalle 12 alle 12.30 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, lungo il percorso (Duomo, Stringher, XX Settembre, Sauro, Cavour, Canciani, Matteotti, Sarpi, Marconi, Bartolini, San Cristoforo, Gemona) e nelle vie limitrofe è previsto il “Divieto di transito” per ogni categoria di veicoli “eccetto autorizzati”.