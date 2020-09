Deviazioni per la Rievocazione storica di Palmanova

In occasione della Rievocazione Storica Palma alle Armi, sabato 5 e domenica 6 settembre, per consentire lo svolgimento in sicurezza della rassegna, il Comune ha predisposto alcune limitazioni alla circolazione.

A partire dalle 6 di venerdì 4 settembre fino alle ore 7.30 di lunedì 07 settembre 2020, la sospensione del traffico veicolare e l'interdizione alla sosta per tutti i veicoli a motore in-via Vallaresso, nelle aree verdi di via Vallaresso e di C.da Garzoni antistante la caserma Piave, via Sagredo.

A partire dalle 7 di sabato 5 settembre fino alle 7.30 di lunedì 7 settembre 2020, la sospensione del traffico veicolare e l'interdizione alla sosta per tutti i veicoli a motore in Borgo Aquileia (2° tratto partendo dalla Piazza), Borgo Cividale (2° e 3° tratto partendo dalla Piazza), Via Cavour tratto compreso tra Borgo Cividale e Via Renier e Via Pasqualigo tratto compreso tra C.da Del Monte e Borgo Cividale (eccetto frontisti).

Verrà istituito un senso vietato in via Da Mula intersezione C.da XX Settembre e via Da Mula intersezione C.da Dal Monte e via Pasqualigo intersezione C.da Del Monte.