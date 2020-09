Devono tagliare l'albero, ma trovano una bomba a mano

Devono tagliare un albero, ma scoprono, inglobata tra i rami e il tronco della pianta, una bomba a mano. E' successo ieri pomeriggio in un cantiere edile a Opicina.

Gli operai hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto è intervenuta una Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Duino Aurisina, che ha messo in sicurezza l’area, in attesa dell’arrivo degli specialisti.

Gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato hanno rimosso con una certa difficoltà l’ordigno, modello inglese Mills N36. L’operazione è risultata alquanto delicata, visto il pessimo stato di conservazione della bomba. Gli specialisti hanno dovuto tagliare alcune parti dell’albero per poterla estrarre in sicurezza e portarla in una zona sicura per il brillamento.