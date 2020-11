Di nuovo in azione gli 'hacker' del bancomat

Dopo il tentativo di furto con modalità jackpotting nella filiale di Moggio Udinese della FriulAdria Crédit Agricole, un nuovo allarme è scattato poco dopo le 3.30 di questa notte, questa volta ai danni degli sportelli della banca a Pordenone, in via Vittorio Veneto.

Dalla control room dell'Istituto, l'impianto di videosorveglianza ha notato armeggiare alcune persone nel tentativo di danneggiare lo sportello bancomat. Immediato l'intervento dei vigilantes del Corpo Vigili Notturni.

Disturbati dal loro intervento, i malviventi si sono dati alla fuga, non riuscendo a rubare denaro contante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pordenone per tutte le indagini. Danni al solo sportello che saranno riparati in giornata.

Il jackpotting è una nuova modalità di assalto al bancomat che non prevede l'utilizzo di acetilene o gas esplosivi, ma che impiega smartphone e pc portatile, quindi la tecnologia, per hackerare il sistema di erogazione dei contanti.