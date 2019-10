Di nuovo in azione il piromane delle auto di Lignano

In azione questa notte di nuovo il piromane delle auto a Lignano. Intorno alle 2 è scattato l'allarme per una vettura in fiamme sempre nella zona di Corso degli Alisei, in via dei Fiori all'altezza del civico 102. Si tratta di una Mondeo Station Wagon. Dal motore, l'incendio si è propagato a tutta la macchina che è andata distrutta.

Il calore ha danneggiato anche le macchine posteggiate davanti e dietro, una Yaris e una Volvo Station Wagon. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di Lignano che hanno domato le fiamme. Per tutti gli accertamenti e le indagini anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana e della stazione di Lignano.

Si tratta del terzo episodio in pochi giorni. Nella nottata tra lunedì e martedì un'auto era stata distrutta dalle fiamme in Corso degli Alisei e un caso precedente era accaduto una quindicina di giorni fa. È evidente, quindi, che si tratta di un'azione volontaria da parte di persone ancora ignote.