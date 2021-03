Di nuovo in azione la 'banda della ruspa'

Tentato furto alla pompa di benzina Q8 questa notte, intorno alle 2. È a quell'ora che la Centrale Operativa del Corpo Vigili Notturni ha ricevuto un segnale di allarme dalla stazione di servizio di viale Madonna, a San Vito Tagliamento. Al suo arrivo, la guardia giurata ha trovato due colonnine self-service a terra e una pala meccanica parcheggiata poco distante. Sono stati subito chiamati i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato.

Dalla verifica eseguita con le forze dell’ordine e il titolare, si è potuto appurare che la "banda della ruspa" aveva abbattuto le colonne del self-service usando una pala meccanica rubata in un cantiere edile. Il colpo non è andato a buon fine: una cassaforte è stata ritrovata in mezzo al piazzale e la seconda sotto l’escavatore. Ingenti i danni al distributore.