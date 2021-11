Diabolik: segnalazione ai Carabinieri per il tuffo nel Natisone inquinato

Diabolik è il re del terrore, pertanto è abituato a sfidare la legge e i divieti. Essendo un ladro spietato e anche un assassino è nel suo costume violare leggi e divieti. Questo, però, avviene nell'ambito della finzione e del fantastico della narrazione fumettistica. Nella vita reale, invece, i divieti e la legge vanno rispettati, anche se si indossa la maschera di Diabolik.



In questi giorni, diverse location del Fvg stanno facendo da set alle riprese del film dei Manetti Bros. Sabato 12 e domenica 13, la troupe e il cast si trasferiranno a Premariacco, dove sono in programma le riprese di alcune scene mozzafiato. Da quanto trapelato, sarebbe previsto anche un tuffo di Eva Kant, interpretata da Miriam Leone, nella zona del Ponte romano, a Premariacco.



“I cittadini sono fieri della scelta fatta dalla produzione in quanto orgogliosi del corso d’acqua, ed il tratto scelto per le riprese è uno dei più suggestivi – ha commentato qualche giorno fa ai microfoni di Telefriuli il vicesindaco Demis Ermacora, assessore al turismo -. Confidiamo che questo fatto incuriosisca le persone a venire a visitare il nostro territorio e scopra anche altre bellezze".



Ai friulani e ai residenti in loco, però,a causa dell'inquinamento del fiume Natisone, e che sono vietati tuffi e nuotate.Non è sfuggito soprattutto a, referente dell', nonché promotore del, che, chiedendo verifiche in merito a quanto trapelato.“Bella occasione di visibilità per il Natisone, ma– afferma Marino Visintini -. Inoltre,, in direzione est-ovest verso il Natisone. Verrà rispettato il divieto, o si vuole continuare ancora a tenere nascoste queste emergenze ambientali della zona? - chiede Visintini -”., in estate, è, nonostante il divieto di balneazione, tanto cheRiuscirà Diabolik a farla franca anche stavolta e sfidare la legge? Staremo a vedere!