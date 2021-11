Dice di essere stato aggredito, ma non è vero

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato un triestino del 1961 per procurato allarme. Alla Volante giunta sul posto, in uno stabile nel rione di Servola, l'uomo ha detto di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Appurato che la sua versione non aveva alcun fondamento, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Denunciato anche un altro triestino del 1959 per getto di cose pericolose. La scorsa notte ha lanciato dal balcone di un edificio di vicolo del Castagneto vari oggetti e masserizie, senza fortunatamente colpire nessun passante. Sul posto una Volante, che lo ha identificato e, dopo i riscontri, denunciato.