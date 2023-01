Dichiarò il falso per avere il reddito di cittadinanza, è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione.

E' la pena inflitta dal Tribunale di Udine a una cittadina nigeriana di 28 anni residente a Remanzacco. Nella richiesta del sussidio, la donna affermò falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni, due dei quali in modo continuativo. In questo modo, percepì 13 mensilità, 6mila euro in totale. La pena è stata sospesa.