Diecimila euro di mancato pedaggio, fermato un autotrasportatore spagnolo

La Polizia Stradale di Pordenone, come ogni estate, ha intensificato i controlli per il mancato pagamento del pedaggio autostradale. Nei giorni scorsi, lungo la A28, all’altezza del raccordo RA16 nel comune di Fiume Veneto, gli agenti hanno fermato un autoarticolato spagnolo. Dai controlli, è emersa una segnalazione della Polizia di Stato di Pescara per numerosi mancati pagamenti per circa 10.000 euro.

Dalla lettura del cronotachigrafo digitale, è emerso che durante i mancati pagamenti alla guida c’era lo stesso autista controllato. A suo carico anche numerose altre violazioni del codice della strada. Per questo il conducente è stato denunciato per truffa. Gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e contestati vari illeciti per violazione dei tempi di guida e riposo e del divieto di circolazione, oltre che per la mancanza dei documenti per la circolazione.

La Polizia Stradale pone particolare attenzione anche ai controlli delle auto. Gli agenti hanno sanzionato, per la seconda volta, un conducente che non aveva mai preso la patente e guidava un veicolo non assicurato; è scattato, quindi, anche il sequestro della vettura.