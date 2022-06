Dietro all'accoltellamento di Porcia potrebbe esserci un giro di droga

Prende sempre più corpo l’ipotesi degli inquirenti che dietro all’accoltellamento di un 19enne a Porcia, martedì sera, nella zona del sottopassaggio di via Dante, ci sia un regolamento di conti dovuto a un giro di droga e non una rapina finita male.

I tre giovani, tra i 18 e i 20 anni, armati di bastone, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avevano organizzato una vera e propria imboscata al 18enne, che poi ha estratto un coltello, ferendo in modo gravissimo al torace il 19enne, ancora ricoverato in rianimazione, all’ospedale di Pordenone, ma non in pericolo di vita.

Il tempestivo intervento della Squadra Volante della Questura di Pordenone ha permesso di recuperare l’arma, un coltello con una lama di nove centimetri, e d’indentificare cinque giovani, i tre amici, l’aggressore e un ragazzo arrivato assieme a lui, ma che non è coinvolto nell’accaduto.

L’indagine, coordinata dal Pm Andrea Del Missier, guidata dal Questore di Pordenone Luca Carocci e affidata alla Squadra Mobile, punta a chiarire gli elementi ancora oscuri. Almeno due dei tre ragazzi che hanno organizzato l’imboscata, denunciati per tentata rapina aggravata, erano noti alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

Alla base della violenta lite, quindi, potrebbero esserci dei conti non saldati. La Polizia di Stato proseguirà a raccogliere indizi e testimonianze anche per capire chi abbia aggredito per primo. Il 18enne - denunciato per lesioni gravissime – potrebbe, infatti, essersi difeso.

Tra i giovani, tutti di Porcia tranne uno, potrebbero esserci già stati incontri particolarmente animati.