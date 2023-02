Diffamazione, assessori e consiglieri di Udine sul banco dei testimoni

Assessori, ex assessori e consiglieri comunali di Udine oggi in Tribunale nel capoluogo friulano, convocati come testimoni in un processo che vede il blogger Marco Belviso imputato di diffamazione ai danni del sindaco Pietro Fontanini. L'accusa riguarda un post su Facebook che ha portato Fontanini a querelare quello che è stato il responsabile social di Palazzo D'Aronco.

A testimoniare sono stati gli assessori Francesca Laudicina ed Elisabetta Marioni e i consiglieri di maggioranza Asia Battaglia e Giovanni Govetto, oltre a due dipendenti del Comune e un ex addetto alla comunicazione. Dopo la loro deposizione, è stato ascoltato lo stesso Belviso. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha fissato la discussione per fine marzo.