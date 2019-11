Differenziata 'Casa per casa' a Udine, protesta in via Podgora

Flash mob, questa mattina, sabato 30 novembre, in via Podgora, a Udine, di Consumatori attivi, contro i bidoncini della raccolta differenziata 'Casa per casa' che esordirà ufficialmente il 2 dicembre.

La protesta di oggi, però, non è che l'inizio. Consumatpori Attivi, infatti, si è data appuntamento, con i cittadini udinesi, davanti a Palazzo d'Aronco, lunedì prossimo.

"Ringraziamo tutti per la notevole partecipazione - rilancia i Consumatori attivi -. Appuntamento il 2 dicembre davanti al Comune di Udine alle 10. Con i bidoncini. Quelli del lunedì ovviamente".

Il flash mob di questa mattina è stato organizzato per dire "sì alla raccolta casa per casa, no ai bidoncini nelle vie affollate e alle immondizie su marciapiedi e strade della città ogni giorno".