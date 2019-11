Differenziata a Udine, si parte con il 'Casa per casa'

Tutto pronto a Udine per la partenza della raccolta differenziata dei rifiuti. Il sistema 'Casa per casa', infatti, partirà lunedì 2 dicembre, nelle zone della seconda circoscrizione di Udine, quindi nei quartieri di San Rocco, Cormor, Villaggio del Sole, San Domenico e Rizzi.



"Un sistema integrato ed evoluto per la raccolta di rifiuti - sottolinea Net -, cucito su misura per la città".

Una rivoluzione non esente da polemiche e timori, che domani inaugurerà una nuova epoca per il capoluogo friulano che da giorni, nei quartieri interessati dalla raccolta 'Casa per casa', è ormai privo dei tradizionali bidoni dei rifiuti posti in strada.



LA PRIMA RACCOLTA

Il contenitore di colore marrone, relativo al rifiuto organico umido (No liquidi) andrà esposto OGGI, DOMENICA 1° dicembre, dalle 19 alle 24. La raccolta verrà effettuata nella giornata di DOMANI, LUNEDÌ 2 dicembre.



Per ricordarsi le giornate di raccolta, i residenti potranno anche scaricare l'app 'Casa per casa'.

329 314 7381

www.netaziendapulita.it/news/casapercasa