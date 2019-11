Differenziata a Udine, via i cassonetti stradali ai Rizzi

Come ogni novità era prevedibile che l'introduzione della raccolta differenziata 'porta a porta', a Udine, potesse creare qualche malumore tra i residenti, costretti giocoforza a rivoluzionare il proprio modo di conferire i rifiuti.

Prima degli udinesi ci sono passati molti friulani che risiedono in periferia, nei paesi, dove da anni è in vigore la raccolta differenziata spinta, del tutto simile a quella che dal 2 dicembre partirà anche nel capoluogo friulano.

Il collaudo, chiamiamolo così, del nuovo sistema, si terrà lunedì 2 dicembre, nelle vie della seconda circoscrizione Rizzi-San Domenico-Cormor-Villaggio del Sole. Nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione dei bidoncini della differenziata, ma c'è ancora molta confusione sul conferimento dei condomini, dove decine e decine di famiglie lasceranno sul marciapiede i propri bidoncini, a seconda del calendario.

Questa mattina, i residenti di alcune zone dei Rizzi e del Villaggio del Sole hanno segnalato la sparizione, o meglio la rimozione, dei bidoni dei rifiuti stradali, quelli destinati al pensionamento.

Sui social il passaparola è stato rapido e in molti hanno polemizzato con la scelta di togliere con una settimana di anticipo i bidoni, costringendo le famiglie a tenere in casa i rifiuti fino al 2 dicembre, giorno della prima raccolta.

Net fa sapere attraverso una nota ufficiale di aver iniziato oggi lo svuotamento e la rimozione progressiva dei circa 7mila cassonetti dei rifiuti stradali nella circoscrizione 2. La rimozione, che proseguirà fino al 7 dicembre, sarà di tipo progressivo e per zone, assicura Net che sottolinea come si sia deciso di partire dalle aree meno densamente popolate.

L'ultima tipologia di cassonetti stradali che verrà tolta sarà quella del rifiuto indifferenziato. Già durante questa settimana, per urgenze e conferimenti straordinari di rifiuti, Net segnala che sono attivi e disponibili per le ricezioni i due centri di raccolta in via Stiria e via Rizzolo.