Diffonde su Whatsapp video intimi rubati, scatta la denuncia

La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Gorizia, con il coordinamento del Pm Letizia Puppa della Procura della Repubblica di Udine, ha individuato, perquisito e denunciato l’autore del reato di Revenge Porn commesso ai danni di una giovane goriziana.

Con grande astuzia, l’uomo riusciva a riprendere per alcuni istanti la ragazza in un momento intimo e privato, senza il suo consenso, diffondendo immediatamente il video su un gruppo Whatsapp. Le riprese venivano rilanciate, in poche ore, su diversi gruppi social, aumentando così a dismisura il danno subìto dalla donna che, contattata da un’amica, ha scoperto di essere stata vittima del reato.

La tempestività della denuncia sporta dalla ragazza ha permesso alla Polizia Postale di ricostruire l’accaduto, individuare l’autore ed effettuare una perquisizione informatica a carico dell’uomo. Veniva così sequestrato il telefono cellulare dell’indagato che, mediante complesse strumentazioni informatiche, consentiva agli investigatori cibernetici di rinvenire il video incriminato, salvato in memoria.

In Italia ci sono moltissime vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo, comunemente conosciuta come Revenge Porn e i dati in crescita delle denunce rappresentano solo la punta dell’iceberg.

La Polizia Postale consiglia alle vittime di questo odioso reato di reagire, denunciando alle forze dell’ordine con la maggiore tempestività possibile.

Inoltre anche il ruolo degli spettatori è fondamentale. A loro gli agenti consigliano di essere attivi e di non condividere e diffondere foto o video che potrebbero essere il frutto di reato, diventando così complici degli autori e rischiando di entrare, a volte senza la consapevolezza necessaria, all’interno di un fascicolo d’indagine.