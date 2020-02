Dignano, schianto nella notte tra auto e rimorchio agricolo

Poco prima delle 23 di questa notte, lungo la provinciale 463, a Vidulis di Dignano, una donna alla guida della sua auto ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento, e si è verificato uno schianto con un rimorchio agricolo trainato da un trattore (che stava trasportando tronchi di legno). L'impatto è stato molto violento tanto che la parte anteriore della macchina è andata distrutta.

Per la giovane donna, però, nessuna conseguenza sanitaria: è uscita indenne dall'incidente così come il conducente del mezzo agricolo. Non è stato necessario per loro ricorrere alle cure mediche.

Sul posto, invece, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Per tutti i rilievi, la viabilità e gli accertamenti, sulla provinciale 463 sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Udine.