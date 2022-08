Dignano, trovato un cadavere in stato di decomposizione

A Bonzicco di Dignano è stato trovato un cadavere, non ancora identificato, in evidente stato di decomposizione. La scoperta, ieri pomeriggio, da parte dei Carabinieri delle stazioni di San Daniele del Friuli e Codroipo.

Il corpo senza vita, che dovrebbe essere di un uomo, era riverso in un terreno agricolo vicino al greto del fiume Tagliamento.

Una volta ricomposto, è stato trasferito in cella mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ probabile che venga disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso, al momento ignote.