Dipendente positivo, chiude il Comune di Coseano

Chiuso per due giorni, per sanificazione, il Municipio di Coseano. Lo ha comunicato ieri sera ai concittadini il sindaco David Asquini: “Si tratta di una misura precauzionale che abbiamo ritenuto importante adottare dopo un caso di positività al Covid 19 riscontrata in un dipendente del Comune che non vediamo da mercoledì", dice l’amministratore.

"Rassicuro la popolazione: stiamo tutti bene. Il Comune è chiuso, ma siamo sempre disponibili in caso di necessità”conclude il primo cittadino che, assieme al resto della Giunta (vicesindaco e tre assessori) è in isolamento, in attesa dell'esito dei tamponi.