Dipendente positivo, chiude il Municipio di San Quirino

Municipio chiuso fino al 7 novembre a San Quirino, dopo che è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un dipendente comunale. Lo ha disposto, tramite apposita ordinanza, il sindaco Gianni Giugovaz. Nel frattempo, tra oggi e lunedì, amministratori e dipendenti si sottoporranno al tampone.

“Per accelerare i tempi – spiega il primo cittadino - ci siamo rivolti a una struttura privata a pagamento. Domani contiamo di ricevere i primi esiti. Se non ci dovessero essere altre positività, è possibile che l’ordinanza venga revocata”.

Saranno garantiti tutti i servizi essenziali, ma il palazzo comunale sarà fisicamente chiuso. Oggi, i locali saranno sottoposti a sanificazione.

Massima attenzione anche per la situazione all’interno della Casa di riposo, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio Covid, con 22 ospiti positivi, due dei quali ricoverati in ospedale, e 15 operatori contagiati.

Al di fuori della residenza per anziani, si contano dieci positività nel territorio comunale, con una persona ricoverata in ospedale. San Quirino, negli ultimi giorni, ha registrato anche due decessi: una 94enne ospite della casa di riposo che da tempo era in condizioni di salute critiche e un 84enne.