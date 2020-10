Continuano le verifiche delle forze dell'ordine per assicurare, tra i cittadini e le attività, il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri, a Trieste, sono state 523 le persone controllate: tutte erano in regola. Tra i 27 locali ispezionati, invece, è scattata una multa perchè uno dei dipendenti non indossava la mascherina.