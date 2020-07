Diportisti più sicuri grazie ai controlli a Sistiana

Per soddisfare in particolare le necessità dei diportisti, fino al 6 settembre è operativo presso la Marina di Portopiccolo, a Sistiana, un posto di Polizia di Frontiera Marittima. L’utenza potrà rivolgersi agli operatori da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13. Per necessità e altre informazioni si potrà telefonare allo 040-2907147 del Commissariato di Duino-Aurisina.

In servizio in quel tratto di mare anche le moto d’acqua della Polizia di Stato per integrare il dispositivo di sicurezza e di controllo del territorio attuato dagli equipaggi automontati e dal personale in bicicletta in forza a quel Commissariato.