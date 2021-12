Dirige la sfida al vertice di Seconda categoria, 18enne insultata

Era stata chiamata all’ultimo a sostituire l’arbitro designato per il big match di Seconda categoria, Barbeano-San Daniele. Ma la domenica si è trasformata in un incubo per la giovane arbitro, Melissa Tassan, studentessa pordenonese di 18 anni.

A bordo campo, un tifoso della squadra ospite le ha lanciato offese irripetibili quando, sul 2-1 per i collinari, ha decretato un rigore a favore della formazione di casa. Mentre i giocatori sandanielesi le chiedevano conto della decisione, a loro avviso sbagliata, il supporter ha iniziato a sputare insulti. La bagarre è durata una decina di minuti, fino a quando il fischietto, tra le lacrime, ha indicato il dischetto. Il penalty è finito fuori e la sfida si è poi chiusa sull’1-3, confermando il San Daniele in vetta a pari merito con il Cussignacco.

La Sezione arbitri di Maniago, alla quale è associata la giovane - che era stata scelta anche come testimonial per una campagna regionale sulle pari opportunità - al suo esordio nella direzione di un match di Seconda categoria, vuole vederci chiaro. Perché quanto successo non si ripeta.

"Sono indignato per quel che è successo a Barbeano: è un episodio gravissimo che va sanzionato nel modo più severo, perché non si deve assolutamente ripetere". È una riflessione drastica quella sviluppata da Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, a proposito delle gravi offese che un tifoso della squadra ospite ha rivolto domenica all'arbitro diciottenne della partita Barbeano-San Daniele.

"Insulti e offese di questo tipo - continua Zanin - sono inaccettabili anche in serie A, dove i risultati spesso determinano riflessi economico-finanziari, figuriamoci su un campo di Seconda categoria dove andrebbero celebrati i valori più genuini dello sport: impegno, tenacia, competizione leale nel rispetto dell'avversario e di chi è chiamato al difficile compito di dirigere gli incontri".

"Quel che è successo è ancora più odioso - osserva inoltre il presidente - perché va a colpire un arbitro donna, una ragazza giovanissima che tra l'altro è stata di recente testimonial del video contro la violenza sulle donne realizzato dalla Commissione pari opportunità del Consiglio regionale. Accanto alla maleducazione e all'assenza totale di fair play, lo spettatore che ha inscenato quel triste spettacolo ha lanciato anche l'ennesimo odioso messaggio sessista".

"È chiaro che in questo caso - conclude Zanin - non basta invocare una riflessione da parte dei tifosi, della Federazione calcio e degli organismi disciplinari. Servono provvedimenti severi, al di là del Daspo: bisogna allontanare dai campi chi con questi comportamenti macchia anche l'immagine della squadra per cui tifa e del suo stesso paese".

"Agghiacciante la notizia che arriva dal campo di calcio di Barbeano. Già in generale gli insulti all'arbitro sono una triste piaga che nasce dall'ignoranza dei valori sportivi, ma gli insulti di domenica scorsa sono doppiamente inaccettabili e il sistema dello sport dovrebbe condannarli con energia", così si esprime il Consigliere regionale Furio Honsell. "Offendere l'arbitro perché donna è l'ennesimo esempio di una cultura che si pone nei confronti delle donne in una posizione dominante, che non può che sfociare nella sopraffazione. È proprio questa cultura che spesso è latente a rendere così difficile il rimuovere alla radice la violenza sulle donne”.

"Abbiamo appreso quel che è successo alla nostra Melissa Tassan domenica scorsa su un campo di calcio. Il dispiacere provato è immenso ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla nostra giovane testimonial e a tutta l'Associazione arbitri, alla quale abbiamo scritto per ribadire la gravità di quanto accaduto" scrive, in una nota, Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, commentando l'episodio accaduto a Barbeano, dove la giovanissima direttrice di gara è stata pesantemente insultata dagli spalti.

"Dalle cronache giornalistiche - continua Marcolin - apprendiamo che a questo ennesimo, vile episodio di violenza è seguita una reazione del pubblico presente, che non solo ha difeso l'arbitro, ma ha immediatamente denunciato alle federazioni di riferimento quanto stava accadendo".

"Ci auguriamo adesso - prosegue il comunicato della presidente Crpo - che la punizione verso il colpevole o i colpevoli sia particolarmente severa e importante, perché non sono ammissibili e giustificabili atteggiamenti di questa natura. Anche gli enti sportivi dilettantistici devono diventare palestre in cui il rispetto deve essere praticato ancor prima dello sport".

"A Melissa - scrive ancora Marcolin - l'augurio di fare esperienza di quanto accaduto, in modo da non lasciarsi travolgere mai più, per continuare la sua carriera arbitrale in maniera autorevole e con ancora maggiore convinzione, consapevole che proprio quel ruolo rappresenta una delle forme concrete di parità di genere".

Anche l'assessore regionale alle pari opportunità, Alessia Rosolen - si legge sempre nella nota della Crpo - ha voluto esprimere "a nome di tutta l'amministrazione regionale solidarietà a Melissa Tassan", condannando "questa ennesima vergogna che getta un'ombra sul mondo dello sport che da strumento educativo e sociale diventa, per colpa dell'ignoranza di alcuni tifosi, luogo nocivo per i nostri figli. Episodi come questo - è ancora il messaggio di Rosolen - non possono essere tollerati poiché lesivi dell'immagine di tutto lo sport e della dignità delle persone, uomini o donne che siano. Auspico che siano presi provvedimenti per uno sport in sicurezza, in un ambiente sano e libero da pregiudizi".