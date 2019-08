Disabilità, quattro storie di persone davvero 'speciali'

Disabili sarete voi! Abbiamo raccolto le storie di alcuni friulani che si sono rialzati dopo che la vita li ha gettati a terra e che, nonostante o a causa della loro disabilità, non vogliono "essere considerati eccezionali”, ma persone comuni come gli altri.



Abbiamo deciso di raccontare l’eccezionalità di essere normali pur vivendo la disabilità, come racconta a Valentina Viviani William Del Negro, friulano di 43 anni, affetto da nanismo diastrofico. Non mancano gli sportivi vip, divenuti esempi nazionali di forza, coraggio e determinazione, come Alex Zanardi e Bebe Vio, che hanno fatto del loro problema un’arma vincente. Come loro tante persone comuni affrontano la disabilità quotidianamente e con loro gli amici e familiari.



C'è chi con la disabilità ha dovuto imparare a fare i conti dopo un incidente sul lavoro, come Sergio Cechet che a Ivan Bianchi confessa il suo sogno e la passione per lo sport. Dopo l’incidente, confessa Omar Ciutto a Valentina Viviani, ricominciare è possibile, come testimonia la sua storia: da vent'anni su una carrozzina è diventato un maratoneta che ha partecipato a numerose gare in tutta Europa.



Infine, Marco Baldanello racconta a Valentina Viviani delle sue paure, dell'arroganza degli altri, dei dolori fisici e dei continui interventi che deve subire, e della paura di far soffrire il figlio. Per questo, spiega "voglio vivere in maniera più normale possibile".