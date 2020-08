Disagi alla circolazione in piazzale Cella

Disagi alla circolazione, a Udine, in piazzale Cella, il 3 e il 4 agosto, per occupazione suolo pubblico.



Dalle 22 alle 6, in corrispondenza del sottopasso ferroviario sarà istituito il divieto di transito, di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo il percorso via della Roggia, via Joppi, via della Valle.



In via Pozzuolo, nel tratto compreso tra il sottopasso e via Lumignacco – via Napoli, sarà istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per frontisti, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto interdetto alla circolazione, e regolato da segnaletica.