Disastro del Vajont, 57 anni fa 1.917 vittime tra Longarone, Erto e Casso

Ricorre oggi il 57mo anniversario della tragedia del Vajont, in cui morirono 1.917 persone. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963, quando dalle pendici settentrionali del monte Toc si staccò una frana che crollò sul bacino artificiale sottostante, provocando un'onda che portò morte e silenzio nella valle.

270 milioni di metri cubi di rocce e detriti sommersero Erto e Casso e poi Longarone, radendolo al suolo (1.450 morti e 487 bambini) così come le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé. Il numero delle vittime di questa tragedia è approssimativo, poiché molti corpi non vennero mai ritrovati.

Accanto al doloroso ricordo delle vittime, pesa anche quello relativo all'iter giudiziario. Il processo penale ebbe luogo, in fasi successive, a partire dall’ottobre 1968 davanti al Tribunale de L’Aquila e si concluse il 25 marzo 1971, quindici giorni prima che maturasse la prescrizione, in Cassazione. La Suprema Corte aveva accolto l’accusa, dichiarando la prevedibilità dell’evento, per cui frana e inondazione costituivano un disastro colposo.

Ancora più travagliato l'iter del processo civile, giunto alla sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno solo nel febbraio del 1997. La Corte d’Appello di Venezia (25 novembre 1998 al 22 febbraio 1999) confermava la sentenza di primo grado condannando la Montedison SpA a risarcire il Comune di Longarone per i danni materiali e morali patiti dalla comunità.

Sabato 10 ottobre il presidente del Parlamento europeo David Sassoli avrebbe dovuto onorare, prima autorità comunitaria, le 1.917 vittime del disastro, andando in visita al Comune di Vajont, realizzato alle porte di Maniago per ospitare gli sfollati dell’omonima tragedia. Visita annullata ieri perché Sassoli si trova in quarantena.

Restano, invece, in programma le celebrazioni del 9 ottobre, giorno dell’anniversario del disastro, ma in forma ridotta causa Covid: la messa a Vajont alle 19 e la lucciolata a Erto alle 21.

Una drammatica ricorrenza, alla quale anche la Regione Fvg rende omaggio, grazie all'istituzione, a giugno 2019, della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria Vajont", proposta dal capogruppo del Pd Sergio Bolzonello e poi condivisa dagli esponenti di tutti i Gruppi in Aula che hanno sottoscritto il provvedimento, facendone così una legge espressione dell'intero Consiglio regionale.

Domenica 11 ottobre, alle 16, nel Centro visite del parco Dolomiti friulane, in piazzale del Ritorno a Erto, l'Associazione Sacra Rappresentazione organizza la presentazione del libro "I Cagnudei", tradizione storia dei riti Pasquali a Erto di Antonio Manfroi e Marisa Dal Bon. Si tratta del risultato di una ricerca condotta dagli autori sulla documentazione della parrocchia di Erto, custodita presso l'archivio storico Diocesano di Concordia Pordenone.

L'indagine si è riproposta di trovare attestazioni storiche sull'origine della ben nota sacra rappresentazione che gli ertani mettono in scena ogni anno il giorno del Venerdì Santo e il testo è corredato da fotografie e documenti inerenti agli argomenti trattati che coprono un periodo che va dal 1600 e che, passando per la tragedia del Vajont, al quale è dedicato un intero capitolo, arriva fino ai giorni nostri. L'evento, che segue le celebrazioni per il 57esimo anniversario della catastrofe del 9 ottobre 1963, rientra fra le iniziative della Giornata del Ricordo.