Discoteca in casa, scattano le sanzioni

A Rivignano Teor, i carabinieri hanno interrotto un festino notturno in un’abitazione, con tanto di luci psichedeliche e musica, sanzionando quattro giovani del luogo: due uomini, conviventi, e due donne, loro ospiti, tutti di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

Tornati sul posto per notificare i relativi verbali delle multe, i militari dell'Arma hanno sorpreso assieme, nello stesso complesso abitativo, un 45enne, un 24enne e un 21enne, non conviventi che, oltre ad approfittare dell’assembramento per tagliarsi i capelli, avevano anche apparecchiato per fare insieme merenda. Anche loro sono stati sanzionati.