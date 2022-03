Discoteca senza autorizzazioni, locale sequestrato a San Giovanni

I finanzieri del Comando provinciale di Udine hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, Matteo Carlisi, su richiesta della Procura, nei confronti di un locale di San Giovanni al Natisone, di fatto adibito a discoteca non autorizzata.

L’attività è partita da una serie di controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Cividale sul rispetto delle norme anti-Covid, effettuati tra fine 2021 e inizio 2022, nel corso dei quali è stato possibile individuare come nel bar si svolgesse, in assenza delle previste autorizzazioni, attività di ‘sala da ballo’, pubblicizzata su diverse piattaforme social.

A gennaio, i finanzieri di Cividale, assieme alla Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale, avevano eseguito un controllo nel locale, dove era in corso una festa danzante, con oltre 150 avventori assembrati, intenti a ballare al ritmo della musica, animati dalla presenza di un dj. Nell’occasione, l’esercente era stato denunciato per lo svolgimento abusivo di attività di pubblico spettacolo. A margine della festa, sono state contestate sanzioni amministrative per assembramento, mancanza di mascherine e, in quattro casi, del Green Pass.