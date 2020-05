Discussione passionale in strada, spunta un coltello

Si è conclusa con una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale una vicenda che ha visto protagonisti, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in piazza Goldoni a Trieste, due ex fidanzati, 66 anni lui, poco meno di 60 lei, entrambi residenti nel capoluogo giuliano. Tra i due è nato un alterco in strada. La donna si rifugia all'interno di un negozio di kebab. Lui la raggiunge brandendo un coltello a scatto.

La scena viene ripresa dai passanti spaventati, che filmano con il telefonino quanto sta accadendo: tutti pensano che l'uomo voglia accoltellare la donna e chiamano il Nue 112. In realtà, da quello che è emerso in un secondo momento, grazie alle indagini della Polizia di Stato, subito intervenuta con personale delle Volanti, il 66enne ha chiesto più volte all'ex fidanzata di ucciderlo. Non ha mai avuto intenzione di ferirla.

Lei ha rifiutato, naturalmente, cercando di allontanarsi. La vicenda è maturata all'interno di un contesto di rapporti personali deteriorati. Gli agenti della Polizia di Stato hanno poi bloccato l'uomo che, alla loro vista, ha gettato la lama sul marciapiede.