Diserbante nel giardino del vicino, condannato a otto mesi

Dopo il glifosate, arriva una nuova condanna per Tiziano Chiarandini. Il giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine ha inflitto all’ufficiale di polizia giudiziaria in pensione ed ex presidente della Fidas regionale una pena di otto mesi di reclusione per violazione di domicilio, due in più rispetto a quanto chiesto dal Pubblico ministero. A Chiarandini, di 60 anni e residente a Moimacco, è stata concessa la sospensione condizionale, ma dovrà versare alle parti offese una provvisionale di 2mila euro.



La condanna riguarda sempre il complicato rapporto con i vicini di casa, in particolare con Rita e Donatella Fanna, sorelle dell’ex calciatore Pierino, e del coabitante Leandro Rodriguez, che si sono costituiti parte civile. Chiarandini, che si è difeso dichiarandosi innocente e ingiustamente denunciato 8 volte in 5 anni, era accusato di essere entrato nel giardino dei Fanna il 5 settembre 2018, circa un anno dopo i fatti per i quali nell’ottobre scorso era stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, e a un risarcimento di 120mila euro. La vicenda, che nel 2020 finì anche nella trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, risale al periodo tra maggio e ottobre 2017 e riguarda l’aspersione di glifosate, potente e discusso diserbante, nel giardino storico dei vicini. Contro questa sentenza Chiarandini è ricorso in appello. I legali di Rita Fanna, gli avvocati Fabio Anselmo e Alessandra Pisa, hanno sporto una nuova denuncia per stalking contro l’ex ufficiale di polizia.



“Riteniamo ingiusta la sentenza - commenta il difensore di Chiarandini, l’avvocato Orazio Esposito - e ricorreremo in appello”.