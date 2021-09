Disordini a Trieste, arrestato il candidato Ugo Rossi

Il candidato sindaco di Trieste del Movimento 3 V, Ugo Rossi, nel primo pomeriggio è stato fermato e portato nella caserma dei Carabinieri di via Hermet, per aver opposto resistenza alle forze dell’ordine, procurando alcune lesioni a due militari.

Il fermo è avvenuto poco dopo le 12, durante la ‘sortita’ che il no vax udinese stava tentando all’ufficio postale di via Raffaele Sanzio, in aiuto a due persone che si erano presentate allo sportello senza mascherina.

Richiamato lui stesso a indossare la mascherina, prima si è rifiutato di consegnare i suoi documenti, poi di terminare la diretta Facebook con la quale stava documentando il controllo. Dopo alcuni minuti di ‘contrattazione’, con i Carabinieri della Stazione di Guardiella che tentavano di convincere il candidato friulano a indossare la protezione facciale e a farsi identificare, gli animi hanno iniziato a scaldarsi, dando vita a un vero e proprio scontro fisico, con Rossi che avrebbe colpito i militari con calci e pugni. Due carabinieri sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso del Cattinara.

Rossi è stato caricato a fatica su un’auto e portato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate.

Al termine delle formalità di rito anche l’arrestato, che ha accusato un malore, è stato portato a Cattinara. Sarà poi accompagnato alla propria abitazione e posto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.