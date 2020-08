Disordini all'ex Cavarzerani, si cerca una mediazione

La vicaria della Prefettura di Udine, Gloria Allegretto, ha fatto ingresso nella tarda mattinata di oggi nell’ex caserma Cavarzerani Udine, dove all’alba si sono verificati nuovi fuochi e disordini, dopo la rivolta di ieri, con sassaiola e vari incendi di materassi e suppellettili. È stata scortata dalle forze dell'ordine e accompagnata dal dirigente della Pasi della Questura di Udine, il dottor Giovanni Belmonte, e da un mediatore culturale.

Con lei anche funzionari dell'azienda sanitaria e alcuni infermieri. La vicaria si è trattenuta nella parte antistante il cancello principale, dove ha incontrato il gruppo di migranti che si trovava nel piazzale interno all'ex caserma.

La visita era finalizzata a cercare una soluzione per evitare altre sommosse all'interno della struttura di accoglienza, cercando un dialogo con i leader che si sono creati all'interno della comunità. Un compito non semplice.

All'esterno della struttura di via Cividale si è posizionato il Reparto Mobile di Padova con due mezzi blindati per contenere eventuali nuove rivolte. La Polizia Locale del comune di Udine sta monitorando in questi giorni, nella notte, attraverso l'utilizzo di un drone termico, l'intero perimetro della struttura.

Il sistema permette di individuare eventuali ospiti che scavalcano il perimetro e bloccarli tempestivamente.